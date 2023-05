(Di domenica 21 maggio 2023) Al solo fine di sottometterla e potersi liberamente divertire con ledal 2007, in diverse occasioni e in maniera reiterata, ha offeso, minacciato preso a calci,la...

... in diverse occasioni e in maniera reiterata, ha offeso, minacciato preso a calci,e morsi la ... a seguito dei quali, i carabinieri in forza alla stazione di, a cui la donna nel corso di ...... stabilendo i domiciliari per un uomo di 45 anni residente a. Il provvedimento è stato ... Calci eerano quasi quotidiani, come le gravi minacce. L'ultimo gravissimo episodio lo scorso 17 ...... si è verificato lo scorso 17 aprile e avrebbe visto il marito colpire a calci,e morsi la ... I Carabinieri della Stazione di, ricevuta l'ordinanza applicativa della misura cautelare, vi ...

Rubiera, pugni e morsi per andare con le amanti: moglie dice basta a 15 anni di botte davanti ai figli Gazzetta del Sud

Atteggiamenti violenti tenuti anche di fronte ai figli minorenni. Solo dopo anni – le violenze sarebbero iniziate già nel 2007 – la donna si è decisa a denunciare i fatti ai carabinieri di Rubiera, fa ...Rubiera (Reggio Emilia), 21 maggio 2023 – Allo scopo di sottomettere la moglie, potendo frequentare le sue amanti, per anni avrebbe offeso, minacciato, aggredito con violenza la donna, in un caso fere ...