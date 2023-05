RTL 102 5 è radio ufficiale di Lazzaretto Estate | in programma quindici serate

(Di domenica 21 maggio 2023) Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è stato ospite di Non Stop News su RTL 102.5 in compagnia di Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica Nell’ambito di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, RTL 102.5 è ladidi Bergamo. Dal 21 al 30 giugno, sono inricche di musica, spettacoli e jazz, che includono straordinari artisti come Francesca Michielin, Madame, Stefano Bollani, Jethro Tull, Katia Follesa e Angelo Pisani, Barbascura X e molti altri ancora. Ospite di RTL 102.5, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha anticipato le novità della rassegna estiva. “Quest’anno, Bergamo e Brescia hanno creato un palinsesto ricco di iniziative che si estenderanno da gennaio a dicembre. Questo calendario è ...

Al loro fianco anche Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su Radio Zeta e.5, che si riunisce alla famiglia della prima radiovisione d'Italia per la sua seconda conduzione del Radio Zeta ...MILANO - Alfa è stato ospite di.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante "The Flight", l'artista ha raccontato in diretta in radiovisione il nuovo singolo "bellissimissima <3" e il primo concerto al Mediolanum ...Nelle scorse settimane è finita al centro di molte critiche dopo aver comunicato la sua decisione di lasciare.5. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram aveva ringraziato la ...

MUSICA/ RTL 102.5, domani in diretta il concerto degli Articolo 31 IlMohicano_MilanoSound

A BERGAMO DAL 21 GIUGNO AL 30 LUGLIO QUINDICI IMPERDIBILI SERATE DI MUSICA, SPETTACOLI E JAZZ. IL SINDACO DI BERGAMO, GIORGIO GORI, ANTICIPA A RTL 102.5 LE NOVITÀ DELLA RASSEGNA ESTIVA ...Tra i più ricchi del regno Unito, tra gli Under 3 ci sono Harry Styles, Dua Lipa e il padrino del principe George, lo rivela il Times ...