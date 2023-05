Rottura del crociato | il bomber di Serie A fuori per mesi

(Di domenica 21 maggio 2023) In queste ultime giornate della nostraA bisogna registrare un duro infortunio capitato ad un giovane centravanti. La nostraA quest’anno ha vissuto sicuramente una stagione particolare. Se infatti da un lato c’è stato il dominio del Napoli di Luciano Spalletti, che ha chiuso ogni discorso per la vittoria finale già tra gennaio e febbraio, dall’altro c’è stato il grandissimo percorso delle squadre italiane in tutte e tre le competizioni europee. Il nostro movimento, di fatto, è riuscito a portare un proprio team in tutte e tre le finali delle tre manifestazioni continentali. L’Inter di Simone Inzaghi sfiderà infatti il Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Champions League del prossimo 10 giugno che si giocherà ad Istanbul. Mentre la Roma di José Mourinho giocherà contro il Siviglia, che ha eliminato in semifinale la Juventus di ...

Insomma: in gergo la chiamano "controllata". Spacchi l'argine per alleggerire le pressione. Fai un taglio, crei uno sfogo. E così hanno fatto ieri i VigiliFuoco, in via degli Zingari, nel quartiere periferico della ...Mentre si continua a discutere sul futuro di Spalletti e sui motivi dellacon De Laurentiis dopo lo storico scudetto vinto dal Napoli, arriva da Dagospia una piccola ...la vera causa...E' in fondo, la sua scommessa, giocare sull'alone die cambiamento che gli è stato ... Tutti ugualmente al lavoro per recuperare i dispersiprimo turno. Chi la racconta in un modo, chi in un ...

Sassuolo, infortunio Alvarez: rottura del legamento crociato Tuttosport

Mi sono sottposto ai controlli del caso, scoprendo di avere una frattura". Rottura, sì. Non tanto con Maverick Vinales, col quale si è chiarito, quanto a una delle sue ossa. Il contatto tra Pecco e il ...Incidente per l’arbitro durante gara-3 tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets: LeBron gli spacca un labbro durante uno scontro ...