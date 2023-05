Ronn Moss | nel passato della moglie Devin Devasquez una leggenda della musica ed una star di Hollywood

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 maggio 2023)è legato alla, moamericana di origini europee apparsa su Playboy ed una movimentata vita sentimentale prima dell’arrivo dell’amatissimo attore nella sua vita. L’ex volto di Ridgelongeva soap “Beautiful” sarà tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si esibirà con il nuovo singolo “Just A Little”. Nata nel 1963 in Louisiana, a Baton Rouge a 22 anni appare sulla copertina di Playboy dopo essere stata rappresentata nell’immagine del college del numero di ottobre 1981. Ha lavorato al cinema con Patrick Dempsey e Billy Warlock. Inoltre ha scritto un libro, The Naked Truth About A Pin Up Model ed ha partecipato ad oltre 100 spot ...