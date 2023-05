Roma | Mourinho e la frecciatina a Guardiola | “In finale senza 70 milioni in panchina”

16:54 - Al Centrale, anche lui in attesa di vedere la finale tra Rune e Medvedev, c'è anche. L'allenatore dellaè ospite al Foro Italico ( FOTO ). Insieme a lui era atteso anche Dybala ...Josétrova sempre il modo per far parlare di sé e questa volta sfida lo storico rivale Pep ...non si incontreranno adesso ma potrebbero farlo in estate in Supercoppa europea qualora City e...Lo Special One torna agli Internazionali Bnl d'Italia al Foro Italiaco di. Josée parte del suo staff sono stati avvistati nella lounge di Sport e Salute al centrale del tennis per la finale tra Daniil Medvedev e Holger Rune. L'allenatore della, che ...

Il Centrale si riempie per la finale degli Internazionali d’Italia tra Rune e Medvedev: in tribuna anche i ministri Abodi, Lollobrigida, Schillaci e ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...