Roma | blitz degli ambientalisti | liquido nero nella Fontana di Trevi | Gualtieri | Basta aggressioni ai monumenti

14.20 Fontana di Trevi, gettato liquido nero Nuovodi Ultima Generazione a:gettato liquido composto di carbone vegetale nella Fontana di Trevi. Con uno striscione per la campagna 'non paghiamo il fossile',anche considerato ciò che sta ...Gualtieri: 'Basta con le assurde aggressioni ai monumenti' Il sindaco diRoberto Gualtieri ha condannato ilcon queste parole: 'Basta con queste assurde aggressioni al nostro patrimonio ......che va fermata con un piano di sicurezza per i monumenti e le opere d'arte più a rischio die del Lazio. Grazie agli agenti di Polizia locale che hanno prontamente fermato l'irresponsabile"...

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Blitz di Ultima Generazione nella Capitale. Circa una decina di attivisti hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi, al centro di Roma. Con uno ...(LaPresse) – Un gruppo di attivisti di Ultima generazione ha versato liquido nero all’interno della Fontana di Trevi, a Roma. La polizia locale ha interrotto l’azione degli… Leggi ...