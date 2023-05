Roma | blitz degli ambientalisti | gettato liquido nero nella Fontana di Trevi

(Di domenica 21 maggio 2023)di Ultima GenerazioneCapitale. Circa una decina di attivisti hannoun, carbone vegetale,di, al centro di. Con uno striscione per la campagna...

Gli attivisti per l'ennesima volta hanno versato del liquido nero all'interno della Fontana di Trevi , nel centro di. Ile' stato interrotto dagli agenti della polizia locale ma ci si ...I giovani ambientalisti sono entrati in acqua esponendo lo striscione con la scritta 'Non paghiamo ..."Ultima generazione" di nuovo all'attacco nella Capitale. Urlano: "Il nostro Paese sta ...

Roma, nuovo blitz degli ambientalisti: liquido nero nella fontana di Trevi TGCOM

Un gruppo di attivisti di Ultima generazione ha versato liquido nero a base di carbone vegetale all’interno della Fontana di Trevi, a Roma. Poi ...ROMA – Nuovo blitz di ‘Ultima Generazione’. Gli attivisti per l’ambiente hanno versato liquido nero, a base di carbone vegetale, nella Fontana di Trevi. I giovani ambientalisti, poi, sono entrati in ...