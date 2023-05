Roland Garros 2023 | Matteo Arnaldi in tabellone principale per il forfait di Andy Murray

(Di domenica 21 maggio 2023)giocherà per la prima volta in carriera neldel. Ilregala un’altra soddisfazione al ventiduenne sanremese, che in questa prima metà dell’anno ha saputo scalare la classifica ed entrare nei primi 100 del ranking ATP. A provocare l’ingresso dinel main draw, consentendogli dunque di non avere il quasi infausto ruolo di testa di serie numero 1 delle qualificazioni, è il, che per la verità arriva abbastanza a sorpresa, di. Vero è che lo scozzese non stava attraversando un periodo molto facile, ma è possibile che a convincere il nativo di Dunblane a saltare a piè pari lo Slam rosso sia stata la sequenza di risultati negativi ...

Sul rapporto con Ruud dopo le polemiche del2022: 'Non ci siamo mai allenati insieme ma ho nessun problema con lui'. Sui medical time - out: 'Chiamo il medico quando sento dolore' Una vittoria in rimonta nel derby scandinavo ......Diaz Acosta ad Oeiras e per il sorprendente giapponese Shimabukuro a Tunisi Questa settimana nel circuito Challenger si è andati di corsa per lasciare spazio alle qualificazioni del, ...... porta d'accesso assieme al Bonfiglio verso il. Nicolai Budkov Kjaer (nato nel 2006) e Tyra Grant (nata nel 2008) sono i vincitori della quarantatreesima edizione degli internazionali ...

Berrettini, niente Roland Garros. Il ritorno direttamente sull'erba La Gazzetta dello Sport

Matteo Arnaldi giocherà per la prima volta in carriera nel tabellone principale del Roland Garros. Il 2023 regala un'altra soddisfazione al ventiduenne sanremese, che in questa prima metà dell'anno ha ...Quasi come il 2022. L'annata di Matteo Berrettini, in sostanza, sta assumendo quelle sembianze, con la differenza che almeno stavolta sulla terra rossa è riuscito a giocare in quel di Montecarlo. Per ...