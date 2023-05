Roccella | grave silenzio sinistra su libertà di parola

... "èche la sinistra di opposizione non alzi un coro a difesa della libertà di parola, a difesa della libertà degli altri, soprattutto", spiega ancora la ministra, in collegamento ...Moltoche non ci sia stato un coro di solidarietà da parte della sinistra'. Lo ha detto Eugenia, ministra per la Famiglia, in video collegamento con il congresso di Noi Moderati, ...' Il vero e proprio squadrismo di cui è stata vittima ieri il ministrogià di per sé dovrebbe essere più che sufficiente per far esprimere a tutte le forze ... È davvero moltoche un ...

Roccella “Grave che sinistra non alzi coro a difesa libertà di parola ... Il Denaro

Non si spengono le polemiche dopo il blitz degli attivisti al Salone del Libro per impedire al ministro Eugenia Roccella di parlare ... "Quello che ho vissuto ieri è stato molto grave perché è ...La ministra Eugenia Roccella torna sulle contestazioni che le hanno impedito di presentare il suo libro al Salone di Torino. Con un 'blitz' due gruppi distinti di attiviste e femministe hanno ...