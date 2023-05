Roccella “Grave che sinistra non alzi coro a difesa libertà di parola”

(Di domenica 21 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Quello che è ho vissuto ieri è stato molto, perchè è avvenuto in quello che dovrebbe essere un tempio delladi. Devo dire che ormai che il pericolo alladivengono sempre da. Questo è il fascismo dell'antifascismo. Ed è moltoche non ci sia stato undi solidarietà da parte dellacontro questo modo di impedire di parlare”. Lo ha detto il ministro della Famiglia, Eugenia, nel suo intervento al primo congresso di Noi Moderati in corso a Roma. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

Per il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova 'impedire di parlare, di presentare un libro come hanno fatto i contestatori al Salone del Libro di Torino contro la ministrae'e ...La presentazione del volume Una famiglia radicale , scritto proprio da Eugenia, è saltata. ...proposto un ordine del giorno che impegnava la giunta in una campagna di comunicazione sul...... ma costruire una narrazione fantasy sulla realtà mi sembra un po' eccessivo - ha detto- ...parlamentare come Augusta Montaruli inveire violentemente contro il Direttore di #SalTo23 èe ...

SALONE LIBRO, ZEDDA (FDI): GRAVE CHE SCHLEIN LEGITTIMI ... Agenparl

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che è ho vissuto ieri è stato molto grave, perchè è avvenuto in quello che dovrebbe essere un tempio della ...Lo ha detto la ministra Eugenia Roccella intervenendo in collegamento al congresso ... questo è il fascismo degli antifascisti. Ma è fascismo. Molto grave anche che non ci sia stato un coro di ...