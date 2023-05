Roccella contestata al Salone del Libro | lo sfogo della ministra | «Non sopporto il dissenso? Schlein riguardi i video | ero io a chiedere dialogo»

Leggi su open.online

(Di domenica 21 maggio 2023) Torna a parlarecontestazione ricevuta aldeldi Torino laper la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia. Dopo l’intervento di un gruppo di manifestanti di Extinction Rebellion, che ieri le hanno impedito di presentare il suoUna Famiglia Radicale esprimendo la propria contrarietà alle politiche sull’aborto e sull’ambiente del governo Meloni, ladichiara: «Tutti hanno il diritto di manifestare». Nello specifico, rispondendo anche alla segretaria del Pd Elly, che l’ha accusata di avere un atteggiamento autoritario per non aver accettato le critiche,aggiunge: «A, che parla in modo surreale di governo che non sopporta le ...