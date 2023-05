Rivivi Diretta ATP Roma | Medvedev vince gli Internazionali!

Il russo Daniil Medvedev vince la finale degli Internazionali BNL d'Italia contro il danese Holger Rune. La finale, posticipata per pioggia per due volte , alla fine ha premiato Medvedev che si è ...La Juventus torna in campo dopo l'eliminazione in semifinale di Europa League contro il Siviglia . Per la squadra di Massimiliano Allegri ora c'è la sfida contro l' Empoli e l'allenatore bianconero ...Sarà tra Rune e Medvedev la finale degli Internazionali d'Italia . Il danese ha battuto in rimonta il norvegese Ruud , mentre il russo ha superato in due set il greco Tsitsipas nella seconda ...

Napoli, rivivi diretta Spalletti: la conferenza stampa e le parole Corriere dello Sport

16.57- Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le emozioni dal post-partita. 90' +4 - FINISCE QUI! TERMINA 1-1 LA SFIDA FRA TORINO ...L'allenatore bianconero torna a parlare dopo l'eliminazione dall'Europa League in vista della sfida in campionato ...