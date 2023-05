Rinnovo Cuadrado | cambia tutto per la Juve! Ora arriva la firma

(Di domenica 21 maggio 2023)per il futuro dell’esterno colombiano alla Juve: adesso puòre anche la suaStando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport,potrebbe a sorpresa rinnovare il suo contratto con la Juventus. Per il colombiano fino a poco tempo sembrava scontato l’addio, ma l’infortunio di De Sciglio potrebbe rappresentare il colpo di scena. Si parla di un nuovo contratto con cifre al ribasso rispetto all’attuale stipendio di 5 milioni netti all’anno, ma così facendo non obbligherà la società a cercare un ulteriore laterale di fascia sul mercato.

Destinati a salutaree Paredes . Qualche dubbio suldi Di Maria . Fiducia in Vlahovic e possibile riscatto di Milik . A fine campionato la società farà un bilancio che coinvolgerà ...MERCATO - Conil rapporto è finito da un po', difatti il contratto del colombiano, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato. Con Allegri qualcosa s'è rotto. Anche ildi Di Maria è ...Ma in lista di sbarco ci sono anche altri giocatori: andranno sicuramente via Paredes e. E si complica ogni giorno di più anche ildi Adrien ...

Sorpresa Juventus: Cuadrado ora può rinnovare Goal.com

Intanto, si alimentano le voci riguardo il futuro alla Juventus di Cuadrado: arriverà il rinnovo di contratto Aggiornamenti sul futuro alla Juventus di Juan Cuadrado (La Presse) – calcionow E’ ...Oltre Cambiaso la Juve sue altri giocatori come Carlos Augusto ma l'infortunio grave di De Sciglio ha complicato i piani e in quest' ottica potrebbe esserci il rinnovo di Cuadrado con contratto a ...