Rimini-Treviglio stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-4 quarti di finale playoff Serie A2 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-4 deidideidellaA2di basket. Dopo essersi fatto sorprendere in-1 perdendo la prima partita in casa, il Gruppo Mascio si è rifatto nelle due partite successive, portandosi quindi in vantaggio nellae guadagnandosi il primo match point. L’obiettivo della RivieraBanca Basket, invece, sarà quello di cercare la vittoria per allungare i discorsi a-5, che a quel punto risulterebbe decisiva per decidere quale tra le due formazioni accederebbe alla fase successiva. La palla a due è ...