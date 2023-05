Riforma pensioni 2024 | cosa potrebbe prevedere? Le ultime notizie aggiornamento 21 MAGGIO

... il 2 aprile il referendum per bandire i monopattini elettrici a noleggio Emergenza rifiuti a Parigi: netturbini in sciopero contro ladelleBangkok vende fumo: "Così diventiamo la ...Stop al auto, aumento della deducibilità per lecomplementari , limitazione o eliminazione della . Sono diverse le misure a cui stanno lavorando i partiti di maggioranza per ladel fisco , con la legge delega che per il ...... rinnovo dei contratti nazionali pubblici e privati, unadel fisco, con una forte riduzione del carico su lavoro e. Oltre 15 pullman da Salerno organizzati dalla CGIL salernitana che ...

Quota 103, Via libera alla liquidazione delle pensioni Pensioni Oggi

"La prossima settimana saranno presentati gli emendamenti sulla riforma fiscale e io sono fiducioso che prima ... con l’ipotesi di aumentare la deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione ...Si punta ad abolire Tobin tax e Superbollo, due tra i balzelli che hanno affossato l'Italia Un grande «ciaone» alle tasse introdotte dal governo Monti a fine 2011 con il cosiddetto decreto «salva Ital ...