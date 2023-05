Ridatemi mia moglie | tutto quello che c’è da sapere sul film tv

Leggi su tpi

(Di domenica 21 maggio 2023)mia: trama, cast, quante puntate e streaming deltv Stasera, domenica 21 maggio 2023, alle ore 21,25 su Canale 5 va in ondamia, miniserie tv del 2021, ideata da Alessandro Genovesi, Giovanni Bognetti, con protagonisti Fabio De Luigi e Anita Caprioli. Mediaset la manderà in onda in un’unica puntata. Si tratta dell’adattamento italiano della miniserie britannica I Want My Wife Back creata da Mark Bussell e Justin Sbresni e in onda nel 2016 su BBC. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La commedia romantica segue l’attore e comico Fabio De Luigi nei panni di Giovanni e Anita Caprioli in quelli di suaChiara, sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è ...