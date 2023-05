Ridatemi mia moglie trama episodi | quante puntate sono su Canale 5 | cast completo

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 21 maggio 2023)miaserie tv dimiaè una serie tv diretta da Alessandro Genovesi, annunciata in anteprima nel 2021 durante i palinsesti Sky. Una commedia romantica e divertente prodotta da Sky e Colorado Film, ispirata alla sitcom di successo “I Want My Wife Back”. Fabio De Luigi è il protagonista della miniserie, accompagnato da altri nomi noti del cinema italiano come Diego Abatantuono e Anita Caprioli. A seguire: ...