Ridatemi mia moglie | quanti episodi sono? Ci sarà una seconda stagione? Trama | cast e curiosità

(Di domenica 21 maggio 2023)miaè il titolo di una miniserie con protagonista l’amatissimo attore italiano Fabio De Luigi mentre invece la regia è di Alessandro Genovesi che della serie oltre che regista è anche sceneggiatore. Stiamo nello specifico parlando di un progetto che si ispira alla commedia britannica intitolata ‘I Want My Wife Back’ trasmessa dalla BBC nel 2016. Ma esattamente di cosa parla la miniserie in questione? Diè composta e chi fa parte del? Qui di seguitopossibile trovare la risposta a tali domande e tante preziose informazioni.mia, lamiaè una miniserie con protagonista una coppia molto particolare ovvero quella formata da ...

Nel 2021 ha recitato con Diego Abatantuono, Carla Signoris, Alessandro Betti e Diana Del Bufalo nella miniseriemoglie . Nel 2022 ha partecipato al film Io sono Vera, di Beniamino Catena.... la concorrenza non è stata così spietata : a dominare il prime time è stato Che Tempo Che Fa con il 13,5%, seguito dal flop di Rai 1 e Canale 5 che con i film Qui rido io emoglie hanno ...Su Canale 5 la fiction 'Moglie' con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono si è fermata a 1.506.000 spettatori pari al 9.9% di share. Gli altri Su Rai2 'Crossword Mysteries' ha conquistato ...

Ridatemi Mia Moglie, Fabio De Luigi nella divertente miniserie stasera su Canale 5 La Gazzetta dello Sport

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo. Ridatemi mia moglie – trama del film in onda su Canale 5 La trama ha come protagonisti Giovanni e sua moglie Clara. Giovanni è ...La Gialappa's Band, ridotta a 2 membri, registra un ottimo ascolto per la prima puntata del nuovo show: tutti pazzi per Sensualità a corte ma non per Paola.