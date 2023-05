Riccardo Maria Manera | «La malattia mi ha rimesso al mondo»

(Di domenica 21 maggio 2023) Prima l'ha vissuta sul set. Poi, come la peggiore delle profezie che si autoavverano, è diventata realtà. L'attoreripercorre per la prima volta l'ultimo anno. Dal giorno in cui una parola ha cambiato tutto

“Prima di andare via”: il nuovo film con Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci Tv Sorrisi e Canzoni

Ha avuto paura di morire Una pausa che sembra interminabile. «Nel momento in cui ho scoperto il tumore, sì». Riccardo Maria Manera, che fino a un attimo prima parlava in maniera spedita, senza quasi ...Non una presentazione politica tradizionale, ma un momento di partecipazione e convivialità offerto da Riccardo Tomasello ... La location scelta per l'occasione è la chiesa Santa Maria dell'Idria, nel ...