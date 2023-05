Ma c'è un motivo validoentrare allo stadio , 12 morti ' La Polizia Civile Nazionale e il Procuratore Generale della Repubblica svolgeranno un'indagine esaustiva sugli eventi accaduti nello ...Nove persone sono morte e almeno due sono rimaste gravemente ferite in El Salvador, schiacciate dalladei tifosi che stavano entrando allo stadio Cuscatlan, nella capitale San Salvador,assistere ieri sera a una partita di campionato. L'annuncio della polizia su Twitter parla di "nove ...In che misura M: "Una volta a via del Corso dovetti uscire dal retro di un negozio: fuori c'era ladei fan". T: "Giravamo come trottolepromuovere i dischi: Festivalbar, Top of the Pops, ...

Ressa per entrare allo stadio, 12 tifosi morti schiacciati dalla calca. Sospesa la partita di campionato leggo.it

Nove persone sono morte e almeno due sono rimaste gravemente ferite in El Salvador, schiacciate dalla ressa dei tifosi che stavano entrando allo stadio Cuscatlan, nella capitale San Salvador, per ...Nove persone sono morte in Salvador in seguito alla calca di tifosi che stavano cercando di entrare all'Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvator, per assistere ad un match di… Leggi ...