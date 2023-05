Renzi-Calenda sono ormai agli sgoccioli. Verso il divorzio

La tela diRestando in area centrista, è un vero mistero il futuro del Terzo Polo, ammesso che un futuro lo abbia il rassemblement centrista diormai alle battute finali, con il ...Diventa un'operazione politica astratta, tant'è vero che, dopo le elezioni, sono implosi. Per cui dovranno scegliere se stare con il Pd o con il centrodestra. Seoptasse per ...Poi la stoccata ironica, ormai all'ordine del giorno tra: 'Italia Viva non ha dimestichezza con gli organi congressuali, non avendo mai tenuto un congresso dalla sua fondazione. Siamo ...

Strappo o logoramento Verso la sfida Renzi-Calenda. Passaggi da Azione a Italia viva, scoppia il ... Il Sole 24 ORE

L'ultimo nome di peso a cambiare "posizione" è stato quello di Naike Gruppioni, che ha lasciato Azione per Italia viva.La versione del leader di Azione sui rapporti tra lui e Matteo Renzi. «Eppure ci ho creduto davvero», dice Calenda ...