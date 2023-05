(Di domenica 21 maggio 2023) Ha perso aderenza con l?asfalto in, forse a causa del violento acquazzone che proprio in quei minuti si stava riversando lungo la via Nomentana. E per, studentessa di...

Ha perso aderenza con l'asfalto in curva, forse a causa del violento acquazzone che proprio in quei minuti si stava riversando lungo la via Nomentana. E per Rebecca Biscetti, studentessa di 21anni di Colleverde comune alle porte della Capitale, non c'è stato più nulla da fare: la Smart che stava guidando è finita contro due auto che arrivavano nel senso opposto

Rebecca Biscetti, morta a 21 anni in un incidente a Guidonia: scontro in curva fra tre auto ilmessaggero.it

