Real Madrid | occhi su un gioiello del Lione

L'allenatore, attualmente libero dopo la fine dell'esperienza al, è in attesa di una chiamata da parte di una big del calcio europeo. La Juventus ci prova per Zizou che potrebbe cedere ...... magari, risolveranno i conti rimasti in sospeso sin dai tempi del clasico spagnolo,- Barcellona.La gara giocata a Torino A sbloccare il match e portare in vantaggio i Viola ci pensa l'exLuka Jovi: dopo il clamoroso palo ottenuto nei minuti finali della gara di Conference League ...

Il Valencia sblocca la gara contro il Real Madrid. Al 33' Kluivert riceve dentro l’area dei Blancos, si gira e calcia ma il suo tiro viene deviato. Diego López è però il primo ad avventurarsi sul pall ...La partita tra Valencia e Real Madrid si preannuncia come un affronto tra una squadra che lotterà per la sopravvivenza e un’altra che cercherà di concludere la stagione nel miglior modo possibile, ...