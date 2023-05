Real Madrid | la rabbia di Ancelotti dopo insulti razzisti a Vinicius | “La Liga ha un problema Si deve fermare il gioco”

(Di domenica 21 maggio 2023) “Questo è più importante di una sconfitta. Quello che è successo oggi nonsuccedere. Quando uno stadio intero insulta un giocatore, e l’allenatore pensa di toglierlo per questo, vuol dire che c’è qualcosa che non va in questa”. Questa tutta ladi Carlol’ennesimo episodio di razzismo nei confronti didurante la partita contro il Valencia. “Ho chiesto ase voleva continuare, mi ha detto di no. Gli ho detto che non mi sembrava giusto che interrompesse la sua partita, non è colpa sua ma è la vittima. Ha continuato a giocare ele hanno dato un rosso senza senso – ha aggiunto l’allenatore italiano – Laha un. Per questi episodi di razzismo si ...

Commenta per primo La Liga apre un'indagine sugli insulti razzisti ricevuti da Vinicius Jr al Mestalla in occasione di Valencia -. Il comunicato: Visti gli incidenti verificatisi durante Valencia CF -CF allo stadio Mestalla, LaLiga riferisce di aver richiesto tutte le immagini disponibili per indagare ...Intristito, e infuriato, Carlo Ancelotti. Valencia -come previsto sta portando con sé enormi polemiche per quanto successo con Vinicius, insultato, arrabbiato ed espulso. In tv e in conferenza stampa l'allenatore delè stato ...Partita incandescente al 'Mestalla' e momenti di tensione tra Valencia e. Vinicius nel mirino dei tifosi di casaSuccede di tutto nel match di Liga tra Valencia e, con i padroni di casa che superano per 1 - 0 alla fine l'undici di Ancelotti grazie ...

