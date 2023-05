Real Madrid | Brahim Díaz | un’opzione ‘Real’… in attesa di una decisione definitiva

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 maggio 2023) 2023-05-21 10:47:15 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:(BD) termina il suo prestito al Milan a giugno. Dovrà poi tornare al, dove ha ancora due stagioni di contratto (2025). Questa è l’unica cosa quasi certa in un caso che deve essere risolto nelle prossime settimane. La giocata dinel gol vittoria del Milan contro il Napoli in Champions League Le parti sono ottimiste sul suo futuro alma, d’altra parte, il Milan spingerà anche per provare a comprare il giocatore per una cifra che sarebbe più vicina ai 30 milioni che ai 25. Infatti, settimane fa, Paolo Maldini, allenatore del Milan, lo aveva già fatto sapere ai bianconeri. club che vogliono il ...