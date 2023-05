Real Madrid | Ancelotti vuole un altro brasiliano in attacco

Del Milan di domani vorrebbe far parte anche il classe '99 di Malaga, tuttora calciatore di proprietà del, che si appresta a riabbracciarlo alla conclusione di questa annata e del ...Marco Verratti potrebbe essere il possibile nuovo colpo delper la prossima estate: i dettagli dell'affare Secondo quanto scrive la stampa francese, ilpotrebbe buttarsi con decisione su Marco Verratti in vista della prossima estate, ...Lo scorso anno non c'era e nella Juventus c'è andato soltanto vicino perdendo in finale di Champions con ilnel 2017. Chi invece l'Europa League (oltre alla Conference) l'ha già vinta è ...

Mai come quest'anno si può dire che ci possono essere due morali completamente differenti a seconda di come andrà la finale di Eurolega 2022-2023. Alla Zalgirio Arena di Kaunas si affrontano Olympiaco ...Si chiude oggi (ore 19:00) un'edizione di Eurolega che, sia dentro che fuori dal campo, ha fatto parlare per le tante vicende succedutesi nel corso dei mesi. Si affrontano in finale Olympiacos e Real ...