Raul Cremona | ecco chi è la sua “misteriosa” moglie inglese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 maggio 2023)è sposato con una donnae che i due hanno due figli: Giordano e Leonardo. Molto di più sappiamo invece di su suo figlio Giordano, che è conosciuto col nome Kremont ed è un dj e producer. Fa parte, insieme a Federico Mercuri, del duo Merk & Kremont, un punto di rifeirmento per la musica elettronica e house. La carriera dei due dj è di primissimo piano, i due hanno anche collaborato con tantissimi esponenti della scena musicale, dando vita anche a famosi remix di canzoni molto celebri come Without You di Avicii o Nuova Era di Jovanotti. La coppia, come detto, è sposata da anni e vive felicemente in quel di Milano. Il buone la sua dolce metà hanno avuto anche due figli. Tra l’altro uno molto famoso nel settore e ha fatto una discreta carriera. Il ragazzo infatti è un dj producer, il cui ...