Ragazza di 19 anni trovata sanguinante in una discoteca di Milano | ' Non ricorda nulla | è sotto choc'

Paura nella notte a Milano per unaamericana di 19, soccorsa sanguinante in una discoteca del centro della città: ma su quello che le è accaduto è giallo. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano stanno cercando di ...Unacontesa. Questo il motivo alla base del litigio sfociato nel ferimento di un quindicenne, la ... ritenuto responsabile del ferimento del 15enne (farà 15ad agosto), primo dei due ...Un adolescente di 14è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio per un accoltellamento avvenuto nella notte a ... Leggi Anchesanguinante soccorsa da un buttafuori davanti a un locale ...

Incidente fatale sulla SS75 ad Assisi, morta una ragazza di 22 anni Tag24

CODROIPO - Si cerca Leonardo Cudini, 23 anni, che ieri mattina, sabato 20 maggio, intorno alle 11.15, si è allontanato da Codroipo in sella alla sua bicicletta senza fare più ritorno. Quando è uscito ...Al lido di Merano, soprattutto per i ragazzini che lo applaudono, lo chiamano 'Nonno Mario'. Lui è Mario Dal Farra, ha 93 anni, è meranese, nel periodo di apertura della struttura acquatica della sua ...