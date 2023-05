Qui rido io | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 21 maggio 2023) Quiio: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Stasera, domenica 21 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Quiio,del 2021 diretto da Mario Martone. Il, con protagonista Toni Servillo nel ruolo del commediografo e attore napoletano Eduardo Scarpetta, è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Primi anni del XX secolo. Nella Napoli culturalmente vivace della Belle Époque, l’attore e commediografo Eduardo Scarpetta è al culmine del suo enorme successo a teatro: Felice Sciosciammocca, personaggio da lui creato, ha soppiantato Pulcinella come maschera tipica di Napoli, e le sue commedie riscuotono un successo senza pari. Eduardo si barcamena tra il palco e ...

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 21 Maggio 2023io (Biografico, Drammatico) in onda su Rai 1 alle ore 21.25 , un film di Mario Martone, con Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana ...Il film, come si legge nelle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale sul sito Rai, è ambientato a Napoli, all'inizio del secolo scorso: Scarpetta è all'apice del successo, diviso fra il suo ...Stasera , 21 maggio, Rai 1 , in prima serata, trasmetteio , il film diretto da Mario Martone dedicato a Eduardo Scarpetta. La sceneggiatura è stata scritta da Mario Martone e Ippolita Di Majo, autori anche del soggetto. Trama, cast, recensione, ...

"Qui rido io" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Qui rido io: trama, cast e streaming del film in onda stasera, domenica 21 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 1. Le informazioni ...L’Italia della Belle Époque e la figura di Eduardo Scarpetta sono al centro di “Qui rido io” di Mario Martone, con Toni Servillo nei panni del grande attore e commediografo napoletano, in onda domenic ...