Qui rido io è tratto da una storia realmente accaduta?

(Di domenica 21 maggio 2023) Stasera su Rai 1 andrà in onda il pluripremiato film “Quiio” (2021) di Mario Martone con protagonista Tony Servillo. Vediamo la trama e se èda una. Quiio: trama Eduardo Scarpetta è un attore e commediografo napoletano che scrive e mette in scena lo spettacolo “Il Figlio di Iorio”, parodia de “La Figlia di Iorio” di Gabriele D’Annunzio. Al “Vate” la cosa non va giù e fa causa a Scarpetta, condizionandogli vita e carriera. Come andrà a finire? Non troppo bene per l’autore… E’da unavera? Il regista e sceneggiatore descrive “Quiio” come un “romanzo immaginario”…Ma un fondo di verità c’è assolutamente! Eduardo (all’anagrafe Odoardo) era il padre naturale dei fratelli De ...

Per tutti coloro che si fossero persi il lungometraggio in questione -io - Rai corre loro in soccorso, mandando in onda in prima visione il biopic, stasera - 21 maggio - alle 21:25 circa, ...I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 21 Maggio 2023io (Biografico, Drammatico) in onda su Rai 1 alle ore 21.25 , un film di Mario Martone, con Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana ...Il film, come si legge nelle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale sul sito Rai, è ambientato a Napoli, all'inizio del secolo scorso: Scarpetta è all'apice del successo, diviso fra il suo ...

"Qui rido io" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Qui rido io: trama, cast e streaming del film in onda stasera, domenica 21 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 1. Le informazioni ...L’Italia della Belle Époque e la figura di Eduardo Scarpetta sono al centro di “Qui rido io” di Mario Martone, con Toni Servillo nei panni del grande attore e commediografo napoletano, in onda domenic ...