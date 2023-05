Il giorno in cui la sua vita è, Riccardo lo ricorda in maniera confusa perché quel giorno ... Qual è stata la parte più difficile fino a"L'accettazione. È anche per questo che ho deciso ...'Noi oggi siamo, a Napoli - ha detto Landini - proprio per dire che è il momento di unire il ... ' La Costituzione va applicata, non va'. 'Lo diciamo oggi - ha rimarcato Luigi Sbarra, ...Novità anche nel Mux DFree a livello nazionale:segnaliamo che sono stati inseriti due nuovi ... Nel Lazio, èla numerazione di Erretiesse TV, che passa dal vecchio posizionamento al 666 al ...

«Qui è cambiata la geografia, non ci sono più dei monti» Il Post

Vorpsi, Mustafaj e gli altri: «Siamo antichi. E scrivere in altre lingue è staccarsi da sé». Il Paese balcanico è ospite della manifestazione. In collegamento video lo scrittore Ismail Kadare ...