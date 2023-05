Questo “strano” ritrovamento di un appassionato si rivela molto meglio dell’oro

Leggi su blowingpost

(Di domenica 21 maggio 2023) Con un neologismo abbastanza orrendo, li chiamano metaldetectoristi: sono quei signori (perché per lo più si tratta di uomini) che se ne vanno in giro cercando metalli più o meno preziosi con l’ausilio di un metal detector. La storia che apprendiamo da Science Alert ci lascia sbalorditi di come volte, in maniera del tutto involontaria possano avvenire le scoperte più assurde. Questa è la piccola/grande storia di uno di loro riportata dal portale scientifico Science Alert, si tratta dell’australiano David Hole, il quale nel 2015 col suo metal detector stava esplorando il Maryborough Regional Park, nello Stato del Queensland, quando fece una scoperta alquanto singolare. Si trattava di una pietra di colore rossastro piuttosto massiccia e che giaceva sopra uno strato di argilla gialla. Come per tutti i cercatori di metalli, anche per Hole il sacro graal è trovare ...