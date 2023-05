Questo non è un Paese per conservatori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 21 maggio 2023) «Tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco». Quante volte abbiamo lettobellissimo aforisma? Molte, forse troppe. La citazione è comunemente attribuita al compositore austriaco Gustav Mahler. C’è solo un problema: nelle sue opere non ve n’è traccia, come ha confermato anche la Gustav-Mahler-Gesellschaft, la fondazione che tutela la sua eredità musicale e il suo lascito intellettuale. Probabilmente è colpa dei social, che diffondono in continuazione aforismi apocrifi dei pensatori più disparati, dal Nietzsche per casalinghe annoiate fino al sempreverde Voltaire (che no, non hai mai detto «non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire»). Una fiamma che arde Al di là di questa erronea attribuzione, però, è molto più interessante evidenziare a chi appartiene la paternità di questa frase meravigliosa. In molti ...