Quanto ha guadagnato Paola Egonu vincendo la Champions League? Montepremi | cifre e stipendio

(Di domenica 21 maggio 2023)ha messo a segno addirittura 40 punti con il 65% in attacco nella Finale della2022-2023 di volley femminile. L’opposto ha trascinato il VakifBank Istanbul verso la conquista della massima competizione europea, surclassando l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 nella Finale andata in scena al PalaAlpitour di Torino. L’attaccante italiana si è caricata sulle spalle la corazzata giallonera, guidandolo verso il secondo sigillo consecutivo in campo continentale. La veneta ha messo le mani sullaper la terza volta in carriera dopo aver già festeggiato nel 2019 con Novara e nel 2021 con Conegliano.chiude in bellezza la stagione trascorsa in Turchia, visto che fino a questa mattina era riuscita ad alzare al ...