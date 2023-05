Putin si vendica | la Russia incrimina i giudici della Corte penale internazionale C’è l’italiano Aitala

(Di domenica 21 maggio 2023) Il comitato investigativoFederazionehato in contumacia il procuratore Khan Karim e il giudice Rosario Salvatoreche avevano contribuito, lo scorso marzo, a emettere un mandato d’arresto contro Vladmir, accusatodeportazione illegale di bambini dall’Ucraina. Lo riporta Ria Novosti. Entrambi, nei giorni scorsi, erano stati inseriti dalle autorità russe nella lista dei criminali ricercati. La frase sibillina di Zelensky sulla caduta di Bakhmut Sul fronte bellico, la pressoché scontata caduta di Bakhmut e il sempre più probabile invio degli F16 occidentali a KIEV sono le due notizie principali...

