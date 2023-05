Psg | dubbi su Mourinho | la Roma spera e Al-Khelaifi valuta le alternative

(Di domenica 21 maggio 2023) In casa Psg stanno pensando a quello che potrebbe essere l’allenatore della prossima stagione, i parigini hannosuIn casa Psg stanno pensando a quello che potrebbe essere l’allenatore della prossima stagione, i parigini hannosu. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i francesi stannondo: se il Ds Campos vorrebbe il portoghese, non è dello stesso avviso Al-che vorrebbe Zidane. In tutto questo ladi tenersi il tecnico.

... a meno che non sia lui a voler andare via per abbracciare un nuovo progetto (per esempio il, ... Ilegati all'atteggiamento tattico sono stati evidenziati da Szczesny (il migliore in campo dei ...Tra Real, United e, ha passato una vita a obbligare gli altri a difendersi, mentre giovedì era ... è bene ricordarlo, non lo trattava da titolare fisso e aveva dei(per altro tutt'ora non ...Non ci sonoche il ragazzo sudcoreano stia bene a Napoli, ma ci sono altrettanti pochi... Ma senza dimenticare chi ha bisogno di un attaccante come lui, Real, Bayern ecompresi. ...

A Parigi divergenze sullo Special One, la Roma è in ansia. Il ds Campo vuole il portoghese, ma la prima scelta di Al-Khelaifi è Zizou ...Mourinho vicino PSG le voci arrivano dall'Inghilterra, ci sarebbe stato anche più di un contatto tra il tecnico e il club francese ...