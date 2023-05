Prompt | partenza | via L’intelligenza artificiale alla prova del diritto

Leggi su formiche

(Di domenica 21 maggio 2023) I sistemi di atificial intelligence (AI), partendo da miliardi di dati da cui imparano, sono in grado di trasformare e rielaborare le informazioni acquisite (quantitativamente neppure paragonabili a quelle che possono essere assorbite dal più capace degli esseri umani) per poi restituire un output creativo. L’AI genera così credibili paesaggi in stile Van Gogh o immagini nuove realizzate secondo specifche istruzioni () fornite – per ora – da un essere umano. E se l’essere umano avesse difficoltà a utilizzare il linguaggio giusto per istruire la macchina, nessun problema: si può sempre acquistare il servizio di consulenza per i suggerimenti da daremacchina fornito, ad esempio, dal sitoBase. I vantaggi e i rischi che possono derivare dallo sviluppo dell’AI sono enormi. L’umanità ha di fronte una sfida epocale, ...