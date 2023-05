Promessa di nozze in diretta tv | sorpresa su Rai 1 Cosa fa Francesca Fialdini | VIDEO

(Di domenica 21 maggio 2023)di matrimonio intv per Stefano Fresi e Cristiana Polegri nel corso della trasmissione «Da noi…a ruota libera» condotta da. Lui, amante della musica e attore tra i più apprezzati, attualmente su Rai1 con la serie “Vivere non è un gioco da ragazzi”, lei talentuosa attrice, cantante e sassofonista (i due fanno coppia da diciotto anni e hanno un figlio, Lorenzo). Dopo essersi raccontato in una lunga intervista, Fresi vede aprirsi la ruota presente in studio e, dopo un momentaneo imbarazzo, rivolto alla sua Cristiana legge a voce alta ladi matrimonio: "Io sottoscritto Stefano Fresi, con la presente mi impegno solennemente senza possibilità di revoca e riserve, e prendere come mia sposa la qui presente Cristiana Polegri, entro e non oltre la data 25 ...

Stefano Fresi, la promessa di nozze in diretta tv: «Mi impegno senza revoca». Francesca Fialdini reagisce così leggo.it

