Probabili formazioni Napoli-Inter | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Raspadori pronto a scalzare Kvarastkhelia?

(Di domenica 21 maggio 2023) La 36esima giornata di Serie A prosegue e occhio a un super match che andrà in scena quest’oggi: si tratta di. La squadra Campione d’Italia, a partire dalle ore 18.00 al Maradona, ospiterà i nerazzurri guidati da Inzaghi reduci da una fondamentale conquista: la finale di Champions League contro il Manchester City dopo aver eliminato durante il doppio confronto semifinale, il Milan di Pioli. In data odierna le due compagini, con ognità, regaleranno spettacolo. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Adesso un occhio alle duepartendo da quella deldi Spalletti. In porta il solito Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera a difendere l’estremo difensore da eventuali sortite offensive ...

Indice Cronaca con tabellino in tempo realeufficiali Convocati L'arbitro Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming Cronaca con tabellino in ...A disposizione: Reti:di Sestri Levante - Legnago Salus SESTRI LEVANTE (3 - 5 - 2) : Anacoura; Pane, Parlanti, Oliana; Podda, Candiano, Raggio Garibaldi, Troiano, Furno; Forte, ...di Sorrento - Brindisi SORRENTO (4 - 3 - 3): Del Sorbo, G. Todisco, Cacace, Fusco, F. Todisco, La Monica, Herrera, Cuccurullo, Badje, Petito, Scala. Allenatore: Maiuri. ...

La Serie A anche oggi domenica 21 maggio, ci riserberà partite interessantissime. E proprio alle 18 ci sarà Napoli-Inter ...Lecce e Spezia si affronteranno in uno dei match decisivi in chiave salvezza. I ragazzi di Baroni dovranno dare il massimo per fuggire via a quella zona "maledetta", e approfittare della sconfitta del ...