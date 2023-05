Probabili formazioni Lecce-Spezia | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Lotta Ceesay-Colombo

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) La Serie A prosegue spedita la propria corsa verso la fine. Quest’oggi si continuerà nel frattempo con il 36esimo turno. Diverse già le partite che si sono giocate nei primi due giorni ma anche in data odierna, domenica 21 maggio, si proseguirà con delle interessantissime gare. Ecco, concentriamoci maggiormente su quella che aprirà le danze:. Un lunch match sanguinosissimo tra due squadre che bramano punti. Alle 12.30, al Via del Mare, si prospetta un clima rovente. Da una parte ci saranno gli uomini di mister Baroni. I giallorossi salentini si trovano attualmente al 16esimo posto a 2 soli punti dalla zona retrocessione: 32 quelli raccolti sin qui. Dall’altra parte del campo, però, ci sarà uno17esimo (una posizione in meno rispetto ai padroni di casa) con il Verona attaccato alle costole a pari punti ma con una ...