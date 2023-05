Prete di strada e già mediatore di pace in Mozambico | ecco perché Papa Francesco affida al cardinal Zuppi la missione in Ucraina

(Di domenica 21 maggio 2023)non vuole rinunciare al ruolo diper la fine della guerra in. Per questo motivo, nonostante la recente udienza privata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non abbia portato i frutti di dialogo sperati, Bergoglio, come ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, hato ale Matteo Maria, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, “l’incarico di condurre una, in accordo con la Segreteria di Stato, che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in, nella speranza, mai dimessa dal Santo Padre, che questo possa avviare percorsi di”. Il portavoce vaticano, inoltre, ha ...

Da due giorni sale in auto, arriva fin dove lalo permette e poi si incammina sotto la pioggia tra il fango e la terra per circa un'ora, superando a piedi i blocchi causati dalle frane, per ......leggendo lontanissimi da qui vi sembrerà un proposta cretina e che unnon dovrebbe fare. Ma se ci pensate bene in un mondo depravato e difficile come questo il "codice" del tatuaggio è...Giovaneviene inviato a Borgonovo come curato, dove trascorre 15 mesi intensi e ricchi a ...333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Esce di...

Il cardinale Zuppi: “Un prete è sempre di strada” Agenzia Nova

Dalla sua scomparsa la Comunità genovese di San Benedetto al Porto non si è mai fermata. Oggi è una holding della solidarietà e lavora nella lotta alle ...Qualche strada è stata liberata, in alcune frazioni è tornata la ... È per questo che sono diventato prete». Di domande don Maurizio se ne sente rivolgere tante: «Perché questa alluvione Perché ...