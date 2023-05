Presa Bakhmut Mosca esulta ma le forze di Kiev circondano la città

(Di domenica 21 maggio 2023) Il presidente russo, Vladimir Putin, si congratula con i «distaccamenti d'assalto Wagner, così come con tutti i militari delle unità dellearmate russe, che hanno fornito loro il supporto necessario e la copertura del fianco, per il completamento dell'operazione per liberare Artyomovsk». Lo ha riferito il servizio stampa del Crelmino, utilizzando il nome di epoca sovietica di. Il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver completamente conquistato. «Come risultato delle azioni offensive dei distaccamenti d'assalto Wagner, con il supporto dell'artiglieria e dell'aviazione del Gruppo dimeridionale, la liberazione delladi Artemovsk è stata completata», si legge nella nota diffusa dalla Difesa russa, che usa il nome dato allanel 1924 dai ...

