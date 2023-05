Prendi un pezzetto e gettalo nel wc | distruggerai qualsiasi cattivo odore | la svolta definitiva

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 21 maggio 2023) Non ne puoi più dei cattivi odori nel wc? Niente paura, ti basta davvero poco per risolvere questo fastidioso problema una volta per tutte! Ogni volta è sempre la stessa storia! Qualche minuto dopo aver già pulito il bagno alla perfezione, il wc emana. Le hai provate tutte, hai anche evitato di invitare amici e parenti a cena per non fare i conti con questo imbarazzante inconveniente, eppure tutti i tuoi sforzi sembrano vani. Di’ addio ai cattivi odori una volta per tutte! – Grantennistoscana.itInsomma, per un motivo o per un altro i cattivi odori sembrano essersi impossessati del tuo wc. Ma come è possibile? In realtà, le cause sono molteplici e non è sempre detto che basti una pulizia accurata per risolvere il problema alla radice. Tra le principali, sicuramente troviamo: Evaporazione dell’acqua: l’acqua che troviamo nel water serve ...