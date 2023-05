Premio Letterario Assosinderesi Awards | seconda edizione

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 21 maggio 2023) Bovisio Masciago (MB) – 3 Giugno 2023 – Teatro alla Campanella Si terrà a Bovisio Masciago (MB) il 3 Giugno alle ore 16,30 presso il Teatro “La Campanella” laattesadel”. La cerimonia è organizzata da, l’associazione che ha come mission la promozione di cultura etica nelle arti e nel business, in partnership con la Rete Tikitaka Equiliberi di Essere e con Ristopiù Lombardia Spa. Donatella Rampado, PresidenteIl, a tema libero, dedicato ai Libri Editi ed Inediti, è articolato in tre categorie: Narrativa, Poesia, Saggistica. Dunque romanzi, raccolte di racconti, opere poetiche, sillogi, e temi vari come marketing, ...