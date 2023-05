Premier League | LIVE dalle 14 30 | sfida salvezza West Ham-Leeds | De Zerbi per l'Europa Chiude la festa del City

Il terzo titolo diconsecutivo alla fine di una stagione che prometteva poco (a febbraio il ritardo sull'Arsenal sembrava incolmabile) arriva con una evoluzione di gioco che Pep ha voluto ...Emozioni fortissime ad Anfield per l'ultima partita casalinga stagionale del Liverpool inche ha visto anche acuni top player salutare il proprio pubblico prima dell'addio a fine anno. Tra questi anche Roberto Firmino che al termine della regular season cambierà maglia. L'...Manchester City tirannico in, anche nell'anno in cui sembrava stesse per abdicare. Il calo dell' Arsenal e una rimonta da leggenda hanno però portato i Citizens a vincere per il terzo anno consecutivo il ...

Prosegue la 37ª giornata di Premier League e si parte alle 14.30 con un match decisivo per la corsa salvezza. Il West Ham – di scena contro il Leeds – ha il match point per il mantenimento della ...Con il successo in Premier League del suo Manchester City, Pep Guardiola ha vinto il suo 33° trofeo in carriera da quando ha iniziato ad allenare, ...