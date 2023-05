Premier League | il Brighton vince contro il Southampton e si qualifica in Europa League

(Di domenica 21 maggio 2023) Ildi Roberto De Zerbi ha vintoile si èto alla prossimaIldi Roberto De Zerbi ha vinto la sfida di oggi diile si èto alla prossimacentrando il sesto posto in campionato. Il club allenato dal tecnico italiano ha battuto in casa i Saints per 3-1. Per ilsono andati a segno Ferguson (doppietta) e Groß, mentre per ilha fatto gol Elyounoussi.

Il Brighton di Roberto De Zerbi ha vinto contro il Southampton e si è qualificato alla prossima EuropaIl Brighton di Roberto De Zerbi ha vinto la sfida di oggi dicontro il Southampton e si è qualificato alla prossima Europacentrando il sesto posto in campionato. Il club allenato dal ...Per l'attaccante belga, spiega MilanNews.it , sarebbero in crescita le quotazioni a proposito di un addio già nella prossima estate: l'ex Liverpool ha ancora estimatori in, con Aston ...Come raccontato da Calciomercato.it, ogni soluzione è ancora aperta con il tecnico di Certaldo che interessa inma potrebbe diventare nome buono anche per il Milan in caso di ...

Premier League, i risultati della 37^ giornata: Brighton in Europa League, West Ham salvo Sky Sport

Il Manchester City non tradisce le attese e si regala una festa a tutto tondo. Gli uomini di Guardiola, già campioni dopo la sconfitta dell’Arsenal contro il Nottingham Forest, sono scesi in campo con ...Davanti a tutte. Per la 9° volta nella sua storia. Il Manchester City ha ricevuto l'incoronazione di campione della Premier League.