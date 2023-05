Premier League | capolavoro De Zerbi | Brighton per la prima volta in Europa

(Di domenica 21 maggio 2023) Ini tecnici italiani continuano a stupire. Questaè stato Roberto Dea rendersi ancora unaprotagonista in stagione con il suo. L’ex mister di Sassuolo e Shakhtar Donetsk è infatti riuscito in un’impresa clamorosa e insperata probabilmente, a inizio stagione. Per lanella storia il club inglese è riuscito a raggiungere matematicamente l’accesso a una delle Coppe europee.: CON DELA SResta dunque da definire quale sarà la competizione continentale che la compagine di Degiocherà durante la prossima stagione. Attualmente il suooccupa il 6° posto a quota 61 punti (ma 36 partite ...

Premier League - Brighton-Southampton 3-1: De Zerbi regala l'Europa per la prima volta al Brighton Eurosport IT

