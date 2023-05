... caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocatimaltempo. Secondo quanto riferito dalla Prefettura di ......avrebbe dovuto intitolarsi " L'apparato umano " come il titolo dell'unico romanzo scritto... il nostro protagonista è un giornalista di gossip aspirante letterato chenel vortice della ...Un operaio di 58 anni, originario di Sava, è precipitato da un ponteggio mentre effettuava lavori di ristrutturazione in una villa della borgata di San Vito, a Taranto, riportando alcuni traumi. L'...

Precipita dal terrazzino di un albergo, 40enne in gravissime condizioni Gazzetta del Sud

È successo a Mostizzolo, in Val di Sole. Poco lontano l'auto della donna AGI - Una madre di 41 anni e suo figlio di circa 4, sono morti dopo essere molto probabilmente precipitati dal ponte di Mostizz ...Una madre di 41 anni e suo figlio di circa 4, sono morti dopo essere molto probabilmente precipitati dal ponte di Mostizzolo in Val di Sole in Trentino.