Precedenti Napoli-Inter | campo ostico! Lukaku dopo 23 anni

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) Si avvicina il calcio d’inizio di, previsto per questa sera alle ore 18 allo stadio Maradona. Igiocati nel capoluogo campano non sorridono decisamente alla squadra di Simone Inzaghi. Con un digiuno lungo 23spezzato da Romelunel 2020.– Quello di oggi sarà ilnumero 84 della storia. Da quel lontano 1926, quando i nerazzurri conquistarono una vittoria per 0-3 sulla squadra partenopea. Soltanto un’illusione, perché da allora l’ex stadio San Paolo – ora Diego Armando Maradona – si è trasformato in un vero e proprioostico per i nerazzurri. Negli ottantatré scontri giocati fino a oggi tra Serie A e Coppa Italia, infatti, il ...