Post Giuntoli | due ‘new entry’ nel casting del Napoli | possibile anche un ritorno!

(Di domenica 21 maggio 2023) Oltre a capire quello che sarà il futuro di Luciano Spalletti e quale sarà ilsostituto, asi attende di capire di piùper quanto concerne la poltrona di direttore sportivo. Non è un mistero ormai cheCristianopotrebbe dire addio a fine stagione, con la Juventus in prima fila nel suo futuro. Tanti i nomi fatti in queste settimane e accostati al club azzurro che, a questo punto, si guardano attorno per cercare un nuovo uomo mercato, qualora si rendesse utile. Tra questi, spunta un nome nuovo che, stando alla ricostruzione del Corriere dello Sport, stuzzicherebbe la fantasia del presidente Aurelio De Laurentiis. Piace Krosche: la situazione Segue quanto riportato a tal riguardo dall’edizione odierna del quotidiano: L’erede dideve avere ...

... che dopo la stagione "- infortunio", sarà ai nastri di partenza nelle migliori condizioni possibili. Sembra possibile anche il riscatto di Milik checonosce bene già dai tempi di ...Ed ecco invece i due nuovi nomi in lizza per il. Il primo è quello di Fusco. "l'erede dideve avere conoscenze internazionali e un vissuto con affinità progettuali ad Adl: ...AggiornamentiUltime notizie . A riportarla è il giornalista Marco Giordano, di ... Oltre alla Juve, c'è anche la Lazio che segue per ilTare. In casa bianconera il tempo stringe ed il ...

Napoli, due nuovi nomi per il post Giuntoli: Filippo Fusco e Markus ... IlNapolista

Non ci sono solo i soliti noti (Pietro Accardi, Ciro Polito, Giovanni Sartori) tra i nomi che Aurelio De Laurentiis sta valutando per affidargli il ruolo ...Sul Corriere dello Sport i due nuovi nomi per il post Giuntoli: Filippo Fusco, artefice della Juventus Next Gen e Krösche dell'Eintracht ...